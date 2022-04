Ladro sorpreso dal parroco a rubare il porta ostie della chiesa

Lo ha sorpreso il parroco prima che riuscisse a dileguarsi con la teca eucaristica porta ostie della chiesa. Il ladro mattutino è stato trovato dal prete alle 5.00 di venerdì mattina dopo essersi introdotto furtivamente nella chiesa Santa Maria Assunta, nel cuore del Tufello.

Uditi dei rumori sospetti provenire dalla parrocchia che si trova fra via Monte Massico e via Capraia, nel cuore del popoloso e popolare quartiere del III municipio Montesacro, il parroco ha quindi allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Fidene e di San Basilio che hanno poi bloccato in flagranza di reato il predone.

Identificato in un 27enne straniero, è stato trovato in possesso di un porta ostie in metallo color oro che è stato restituito al parroco. Accompagnato in caserma il ladro è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.