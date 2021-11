Ladri in stazione: banda ruba carburante da un treno usato per la manutenzione dei binari

Vampiri di carburante alla stazione ferroviaria. I tre ladri sono entrati all'opera a Ponte Galeria ma il loro 'lavoro' è stato interrotto dalla polizia ferroviaria. In particolare sono stati gli agenti della PolFer di Roma, nel corso di un servizio predisposto allo scopo di individuare gli autori di alcuni furti di carburante alla fermata dei treni del Municipio Monteverde, hanno sorpreso i tre mentre prelevavano del carburante da un mezzo ferroviario utilizzato per la manutenzione della linea ferrata in sosta nella stazione.

Dopo la formalizzazione della denuncia da parte delle Ferrovie dello Stato Italiane, il carburante sottratto è stato restituito, mentre gli oggetti utilizzati dagli autori del furto sono stati posti sotto sequestro. I tre ladri, identificati in tre cittadini italiani (due uomini e una donna rispettivamente di 41, 53 e 54 anni), sono stati arrestati per il reato di furto aggravato.