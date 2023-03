I ladri che svaligiano le auto nel parcheggio del supermercato

Predoni dalle auto in sosta. Ladri al parcheggio del supermercato. A interrompere il lavoro di due giovani malviventi alla Romanina la polizia. Nel primo pomeriggio, una pattuglia “in borghese” del commissariato di zona ha notato un’auto sospetta che si aggirava per il parcheggio dell'Ipercarni di via Enrico Ferri.

I poliziotti, discretamente, hanno seguito la macchina fino a vedere uno dei 2 occupanti che, con mossa fulminea, scendeva dal mezzo, si avvicinava ad una Fiat 600, l’apriva con l’aiuto di un cacciavite e dopo aver rubato una borsa porta pc risaliva sulla propria auto.

Gli agenti a quel punto intervenivano e bloccavano i 2 ragazzi. Dopo gli accertamenti di rito i due sospetti, un 34enne ed un 26enne già noti alla forze dell’ordine, sono stati arrestati perché gravemente indiziati di furto aggravato. La misura cautelare è stata convalida dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma che ha disposto per entrambi l’obbligo di presentazione alla PG.

Borseggio all'Esquilino

Simile la vicenda che ha portato all’arresto di un uomo di origini algerine in via Principe Amedeo: L'indagato è stato visto scendere da un’auto per tentare un borseggio. Il 41enne è stato fermato dagli agenti del commissariato Esquilino. Anche in questo caso, in sede di convalida, il gip ha ratificato l’operato della polizia di Stato.

Ladri di biciclette

Ha invece cercato di rubare una costosa bicicletta a pedalata assistita il 29enne tunisino fermato dagli agenti del commissariato Porta Maggiore. La bici era stata parcheggiata dal proprietario fuori da un supermercato nel quartiere Prenestino: uscendo con la spesa in mano, ha trovato un uomo che armeggiava con la catena.

L’immediata chiamata giunta al 112 ha permesso ai poliziotti di arrivare in breve tempo e di fermare il 29enne che, tra l’altro, avrebbe anche minacciato verbalmente la vittima. Il presunto autore è stato arrestato perché gravemente indiziato di rapina. La procura ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell’operato della PG.