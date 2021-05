Ladri d'appartamento in fuga sul monopattino (rubato): fermati dal comandante dei carabinieri libero dal servizio

Li ha visti il comandante della Stazione dei Carabinieri Roma Macao libero dal servizio mentre scavalcavano la recinzione di un condominio in zona Aventino - San Saba. Poi il tentativo di fuga a bordo di un monopattino elettrico interrotto dal militare con l'aiuto di una gazzella della stazione Aventino. A finire in manette un 25enne, in fuga il complice, riuscito a far perdere le proprie tracce.

I fatti poco dopo le 22:00 di venerdì sera mentre il comandante dei carabinieri si trovava in via Baldassarre Peruzzi. Intimato l'alt ai due topi d'appartamento visti uscire dal cortile di una palazzina, la coppia è però salita su un monopattino elettrico (poi risultato rubato) ed ha tentato la fuga. Ad avere la peggio il conducente del mezzo ecologico, bloccato ed ammanettato, in fuga il complice, attivamente ricercato dalle forze dell'ordine.

Identificato in un 25enne residente nella baraccopoli di Salone, accertato il tentativo di furto in un appartamento, il ladro è stato arrestato per tentato furto in abitazione in concorso. Sequestrato il monopattino.