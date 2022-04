La nottata di paura delle ragazze seguite, importunate e investite dopo una festa

Sono state seguite, importunate verbalmente da un uomo che, forse non accentando un "no" come risposta, ha pensato di invertire la marcia, prendere una strada in contromano e investirle, tentando così di ucciderle. Hanno rischiato la vita le due romane di 22 e 23 anni della zona del Prenestino portate al pronto soccorso in codice rosso dopo l'incidente.

Le due giovani fortunatamente stanno bene, ma una tranquilla serata con amici stava per trasformarsi in dramma e la paura è stata tanta.

La festa a San Basilio

A ricostruire quanto accaduto alle 4 del mattino del 25 aprile a San Basilio, in via Nomentana all'altezza di via Morrovalle, gli agenti del commissariato San Basilio, Fidene e Sant'Ippolito.

Secondo quanto emerso, le due amiche che abitano nella zona del Prenestino avevano lasciato da pochi minuti un appartamento dove dove avevano partecipato ad una festa privata. Una volta in strada, una delle due giovani ha chiamato la madre per farsi venire a prendere. Le due ragazze hanno così continuato a camminare per raggiungere il posto dove la mamma di una delle due le avrebbe raggiunte. Mentre camminavano parlavano a voce altra tra di loro, forse discutevano.

Inseguite e investite

Un vociare, comunque, che avrebbe attirato l'attenzione di un uomo di 42 anni. "Tutto ok?", ha chiesto l'uomo alle due ragazze che non c'erano problemi e di lasciarle in pace. Un rifiuto che non sarebbe però andato giù al quarantaduenne che avrebbe quindi continuato ad infastidirle, seguendole con l'auto.

Le due ragazze, impaurite, hanno accelerato il passo e una delle due ha avvisato nuovamente la madre, per affrettarsi. Giunte all’altezza di via Morrovalle, però, il 42enne ha deciso improvvisamente di fare marcia indietro, invertire la marcia, prendere la strada in contromano e investire le ragazze.

Tentato omicidio

Una delle due è stata sbalzata per alcuni metri, mentre l'altra è stata colpita finendo sul cofano della vettura. Le due amiche sono state soccorse e portare in ospedale, ne avranno per 10 giorni. I poliziotti intervenuti, dopo una indagine hanno individuato l'auto pirata, bloccando l'uomo al volante. Identificato, il 42enne è risultato già noto alle forze dell'ordine. Arrestato, è accusato di tentato omicidio.