Investita da un treno mentre cammina vicino ai binari

Stava camminando sulla massicciata accanto ai binari quando è stata investita da un treno. Impossibile per il macchinista della linea Roma-Velletri fermare il convoglio in tempo, con la donna colpita dalle scale di uno dei vagoni del treno regionale. Ferita alla schiena la 40enne è stata poi trasportata d'urgenza in ospedale.

L'incidente ferroviario è avvenuto poco dopo le 16:00 di ieri, domenica 24 ottobre, in prossimità di Cecchina, frazione del Comune di Albano Laziale, ai Castelli Romani. Nonostante il tentativo del macchinista di suonare, la 40enne non si è accortarta dell'arrivo del treno ed è stata investita. Ferita, la 40enne non ha mai perso coscienza. Affidata alle cure del personale del 118 è stata trasportata dall'ambulanza al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani, non in pericolo di vita.

Identificata per una cittadina moldava di 40 anni, sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria di Ciampino. Inevitabili i disagi alla linea ferroviaria interrotta sino alle 18:00 fra Ciampino e Velletri. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 20 minuti per un treno Regionale, un treno Regionale cancellato e uno limitato nel percorso.