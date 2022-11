Con la casa invasa dal fumo sviene e rischia di morire intossicato

Intossicato dal fumo sprigionato in casa da una pentola lasciata sul fuoco è svenuto ed è caduto in terra privo di sensi. A salvarlo i carabinieri, allertati dai vicini di casa. L'intervento in un'abitazione di Labico, in provincia di Roma. Ad essere poi trasportato in ospedale un uomo di 48 anni.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di domenica. A richiedere l'intervento al 112 intorno alle 19:00 gli abitanti di vicolo delle Scalette, allarmati dal fumo che fuoriusciva da una casa della stradina del comune della provincia sud della Capitale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. Arrivati fuori dalla porta dell'appartamento i militari dopo aver bussato alla porta non hanno ricevuto risposta.

Con la casa oramai invasa dal fumo gli uomini dell'Arma, in una corsa contro il tempo, sono riusciti ad aprire una finestra ed hanno notato un uomo riverso sul pavimento, privo di sensi. Tirato fuori a braccia dall'abitazione il 48enne - un cittadino romeno - è stato affidato alle cure del personale del 118 che lo ha poi trasportato in ospedale.