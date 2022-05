Provoca incidente e fugge: bloccato dopo un inseguimento

Un inseguimento tra le strade del III municipio. Due chilometri in fuga dalla polizia, con la folle corsa conclusasi in piazza Sempione nel cuore di Montesacro, tra la movida del sabato sera e l'annessa folla. Serata movimentata quella di ieri a Montesacro dove un 35enne è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto ha avuto inizio poco prima delle 21 in via Pantelleria. Qui il 35enne, alla guida di una Fiat Cinquecento, è rimasto coinvolto in un incidente, per fortuna non grave. Invece di aspettare i rilievi e di accertarsi delle condizioni delle altre persone coinvolte, l'uomo è fuggito via. Sulle sue tracce si è immediatamente posta una volante della polizia, ingaggiando un inseguimento lungo le strade del municipio.

Giunti a piazza Sempione, tra il traffico e la folla della movida (tante le segnalazioni giunte anche in redazione per chiedere cosa fosse successo ndr), il 35enne si è fermato ed ha "abbandonato" l'auto, tentando la fuga a piedi, finendo però bloccato dagli agenti. L'auto è stata perquisita ed all'interno è stata trovata la droga - 100 grammi di cocaina - e un bilancino, la cui presenza è costata l'aggravamento dell'accusa, con l'aggiunta dei fini di spaccio.

Domani si svolgerà l'udienza di convalida del fermo.