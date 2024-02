Influencer si sfila il perizoma davanti alla chiesa. Il parroco presenta denuncia

In minigonna, camicetta e stivali davanti all'ingresso della chiesa di Fonte Nuova, in provincia di Roma, si sfila il perizoma e lo appoggia su una delle ringhiere della parrocchia per poi avviarsi al portale. Un video, postato da una influencer con il commento "Confesserò i miei peccati" che ha trovato la pronta risposta del parroco della diocesi Sabina di Poggio Mirteto che, tramite social, ha annunciato di aver denunciato la ragazza.

Un video della durata di pochi secondi, uno dei tanti postati sul profilo instagram in cui l'influencer dissemina i propri indumenti intimi - rimanendo di fatto nuda sotto alla minigonna - in diversi luoghi della città di Roma ma non solo nella Capitale: un negozio di una nota catena di articoli sportivi, un distributore di carburante, a bordo di un'auto uber e davanti al politecnico di Milano, nel capoluogo lombardo.

Cinque giorni fa la ragazza è arrivata sino alla provincia di Roma, nel comune di Fonte Nuova. Smartphone in mano di un ragazzo, le immagini dello spogliarello davanti alla parrocchia hanno però trovato la pronta reazione di don Massimo Marchetti, prete della parrocchia Santa Lucia di via Lombardia che su facebook ha poi reso pubblico la sua denuncia alle forze dell'ordine: "In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni Social realizzato all’ingresso della nostra Parrocchia, la Comunità Parrocchiale esprime il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l’irrisorio riferimento al sacramento della Confessione, ha proceduto al deferimento dei fatti alla competente autorità giudiziaria. Duole - conclude don Massimo - non poco constatare che per di acquisire visibilità mediatica, si configgano le, seppur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone".