Incidente sul lavoro, operaio cade da una impalcatura: elitrasportato in ospedale

È caduto da un trabattello, una piccola impalcatura, sbattendo la testa. È ricoverato in gravi condizioni un operaio di 60 anni, impegnato mentre stava lavorando nel cantiere situato lungo via Pontina Vecchia.

È la cronaca di un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata del 4 marzo a Pomezia. Sul posto i carabinieri della stazione locale, il gruppo Spresal, per la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, e il 118 con i sanitari che hanno dovuto far intervenire anche l'eliambulanza. Tra le ipotesi, ancora da confermare, anche quella che l'uomo abbia accusato un malore prima di cadere da un metro e mezzo di altezza. L'operaio è stato ricoverato al San Camillo in codice rosso.