Incidente via Portuense: scooterista colpisce cinghiale sbucato sulla strada

E' sbucato sulla strada all'improvviso non dando possibilità ad uno scooterista di evitarlo. A costringere il conducente del mezzo a due ruote alle cure dell'ospedale un cinghiale. L'incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio dello scorso 25 gennaio a Corviale, nel XI municipio Arvalia.

Lo scontro sulla via Portuense, 500 metri prima dell'intersezione con via di Ponte Pisano. Ad impattare contro l'ungulato uno scooter Honda Sh 150 con l'animale poi scappato nonostante l'urto. Caduto violentemente in terra dopo aver travolto il cinghiale, il conducente del mezzo a due ruote è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale San Camillo. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale.

I precedenti

Non è la prima volta che nella Capitale e nei comuni della provincia romana si registrano incidenti provocati dai cinghiali. Ultimo in ordine cronologico il 25 ottobre dello scorso anno a Porta di Roma. In quel caso a travolgere ed uccidere un cinghiale sbucato all'improvviso su viale Carmelo Bene, nel cuore del parco delle Sabine, un'auto. Ad avere la peggio fu in quel caso il mammifero, morto a causa dell'urto con la vettura. Scenario simile si presentò davanti un autista Ncc che travolse ed uccise un altro cinghiale sulla via Pontina nella zona di Castel Romano, era il settembre del 2021. Ed ancora a Roma Nord, su via di Grottarossa, ed in via Settebagni zona Bel Poggio nel marzo del 2017.

La tragedia all'Inviolatella Borghese

Ben più tragico fu invece il destino per Nazzareno Alessandri, morto nel marzo del 2017 dopo aver centrato con il suo scooter un cinghiale su via dell'Inviolatella Borghese, zona Tomba di Nerone. Fatale per l'uomo l'impatto con il grosso animale, con i soccorritori che non poterono far altro che constatare il decesso del 49enne romano.

Gli incidenti in provincia di Roma

Strade della Capitale ma non solo, come accaduto sulla via Casilina nel comune di Colleferro nell'aprile del 2019 o ai Castelli Romani, sulla via Appia nel 2016.