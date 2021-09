Incidente sulla via Pontina, conducente Ncc investe cinghiale: morto l'animale

Stava percorrendo la via Pontina, a Castel Romano, quando all'altezza del chilometro 24 si è trovato di fronte un cinghiale e non è risciuto ad evitarlo. Un impatto violento per il conducente dell'auto, un autista Ncc di Roma, come testimoniano le immagini della carrozzeria accartocciata della Mercedes che stava guidando.

Il conducente Ncc, illeso, ha chiamato i soccorsi. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale e i carabinieri. Lo scontro, invece, è stato fatale per il cinghiale che, dopo l'impatto, ha barcollato per qualche metro per poi cadere, esanime. La carcassa dell'animale morto è stata portava via dalla Pontina nella notte.