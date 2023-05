Incidente sulla Trionfale, investito e ucciso da un'auto. Secondo pedone morto in 24 ore a Roma

Un altro pedone è stato investito e ucciso a Roma. È il secondo in meno di 24 ore nella Capitale. La vittima è un uomo, morto sul colpo. L'incidente stradale si è verificato all'altezza del civico 8369 di via Trionfale, cinquanta minuti dopo la mezzanotte del due maggio. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale con il gruppo Cassia e i medici del 118.

Secondo quanto appreso un uomo di 63 anni al volante di una Daewoo Matiz ha centrato il pedone, un uomo di origini peruviane, sulla via Trionfale, fermandosi poi a prestare i primi soccorsi risultati vani. Il pedone, secondo i primi riscontri, non avrebbe attraversato sulle strisce pedonali. Si indaga per ricostruire la dinamica del sinistro. All'alba del primo maggio un'altra vittima, anche in quel caso un uomo investito e ucciso all'altezza di via Casilina in quell'occasione.