Incidente a Torre Maura: investito e ucciso sulla Casilina

Un uomo di 47 è morto, investito all'alba di lunedì primo maggio a Roma. L'incidente mortale è avvenuto a Torre Maura, sulla via Casilina all'altezza dell'intersezione tra via dei Colombi e via Walter Tobagi. L'uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale medico del 118. Sul posto gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale.

L'incidente, secondo quanto appreso da RomaToday, è avvenuto intorno alle 5:30 del mattino. Il conducente si è fermato subito dopo l'impatto allertando i soccorsi.

A ricostruire la dinamica saranno appunto gli agenti del gruppo Prenestino, al lavoro anche per determinare l'eventuale presenza di telecamere utili in zona. Come da prassi il conducente dell'auto sarà sottoposto ai test di alcol e droga. La vettura è stata sequestrata. La vittima abitata a Tor Bella Monaca.