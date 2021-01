Emanuele Lenzoni morto in un incidente sulla Tiburtina: fra le ipotesi quella della strada ghiacciata

Ha perso la vita mentre stava andando a lavoro in sella al suo scooter. C'è ancora incredulità fra gli abitanti di San Basilio per la morte di Emanuele Lenzoni, il 38enne deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto alle prime ore di lunedì sulla via Tiburtina, nella zona di Ponte Mammolo. Un incidente autonomo, secondo i primi riscontri, che potrebbe essere stato causato dalla presenza di ghiaccio sulla strada.

Sono ancora diversi gli aspetti in fase di approfondimento da parte degli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale interventi alle 6:30 del 18 gennaio sul luogo della tragedia. Per questo i 'caschi bianchi' hanno richiesto l'acquisizione delle telecamere della zona per accertare ogni ipotesi, come andamento del mezzo o un eventuale coinvolgimento di un altro veicolo, anche se al momento non sono emersi evidenti elementi riconducibili al coinvolgimento di altri mezzi. Sottoposto a sequestro il mezzo a due ruote, per accertare se fra le cause ci possa essere stato un guasto meccanico.

Residente a San Basilio, Emanuele Lenzoni era uscito da casa per andare a lavoro. Sulla via Tiburtina, nel tratto di consolare che costeggia la stazione della metro Ponte Mammolo in prossimità di una curva, la caduta dalla sella del suo scooter Honda Sh, in corrispondenza dell'intersezione con via Cassino. Inutili i soccorsi, per il 38enne non c'è stato nulla da fare, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Sposato, i genitori di Emanuele Lenzoni appresa della tragedia sono partiti dalla Liguria per raggiungere la Capitale dove Emanuele Lenzoni viveva con la moglie.

Una mattinata, quella di lunedì, con molte arterie stradali rese pericolose dalla presenza di tratti ghiacciati. Oltre ad aver chiuso diverse vie, gli agenti della municipale hanno accertato tre sinistri, senza gravi conseguenze, sulla via Litoranea ed in via Castel Porziano, nel territorio del X Municipio Mare, e sulla via Tiberina (altezza Viadotto Giubileo del 2000), a Roma Nord.