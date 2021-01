Incidente sulla via Tiburtina: perde controllo dello scooter e cade, morto 38enne

Tragedia stradale sulla via Tiburtina dove uno scooterista è morto in seguito ad un incidente. E' accaduto intorno alle 6:30 di lunedì mattina nella zona di Ponte Mammolo. A perdere la vita un uomo di 38 anni.

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza di via Cassino, nel tratto di via Tiburtina che costeggia la stazione della linea B della metropolitana, in direzione Roma Centro. Qui, per cause in via di accertamento, il conducente di un Honda Sh ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto in terra. Arrivati i soccorsi, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 38enne.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire l'accaduto gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di via Tiburtina compresa fra via di Casal dei Pazzi e via Cassino, direzione centro città.

Fra le ipotesi della caduta non si esclude quella del ghiaccio sull'asfalto, l'incidente è infatti avvenuto alle prime ore del giorno in un tratto di via Tiburtina soggetto a gelate, come molte altre arterie stradali chiuse temporaneamente da polizia locale e volontari della protezione civile a causa della presenza di tratti ghiacciati.