Incidenti in scooter sulla Salaria e frontale in autostrada: morte 3 donne in due ore

Tre donne morte in due ore. E' il tragico bilancio sulle strade in provincia di Roma del pomeriggio del 10 settembre. Due incidenti mortali, uno sulla via Salaria e l'altro sull'autostrada A1, avvenuti tra le 15 e le 17 di giovedì. Il primo, in ordine di tempo, ha causato la morte di Barbara Fontana, 36 anni.

Barbara Fontana morta in un incidente sulla Salaria

La donna era a bordo di uno scooter SH 300 con un amico quando, all'altezza del civico 2061 di via Salaria, nei pressi della riserva della Marcigliana, ha impattato con una Suzuki Alto. Fatale l'impatto. Barbara Fontana, che era seduta come passeggera del ciclomotore, è morta sul colpo.

L'amico al volante, anche lui sbalzato dopo lo scontro, è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. E' in gravi condizioni. Le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, sul posto per i rilevi scientifici, stanno lavorano per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Frontale in autostrada, morte due donne e un ferito

Drammatico anche l'incidente avvenuto alle 17, due ore dopo quello in via Salaria, nel tratto della A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e bivio A1 direzione nord. Due donne sono morte e una persona, ferita gravemente, è stata portata in ospedale con l'eliambulanza.

Secondo una prima ricostruzione di Anas, l'incidente si è verificato in un cambio di carreggiata per lavori di rifacimento stradale regolarmente segnalati. Un'auto, che procedeva lungo la corsia in deviazione verso Roma, dopo aver perso il controllo avrebbe invaso la corsia adiacente in cui il traffico procedeva in direzione Firenze, coinvolgendo altre due vetture.

Con una lo scontro è stato frontale. Un impatto fatale dove due auto, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco intervenuti, si sono ribaltate e nel quale hanno perso due donne.