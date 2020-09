Incidente sull'A1, tamponamento a catena e due auto ribaltate: due donne morte

Due donne morte in un tamponamento a catena in autostrade alle porte di Roma. Incidente nel pomeriggio del 10 settembre sulla A1 tra la Diramazione di Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze. Lo scontro, le cui dinamiche sono ancora da determinare, è avvenuto al km 527, in prossimità di uno scambio di carreggiata.

Due donne morte

Per permettere i soccorsi è resa necessaria la chiusura del tratto. Sul posto il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i vigili del fuoco con due squadre, il personale medico e il 118. Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco nell'incidente sono rimaste uccise due donne, mentre un uomo è stato elitrasportato in ospedale a Roma.

Nell'incidente, secondo quanto riporta Autostrade, "sono rimaste coinvolte tre autovetture" aggiungendo che "al'interno del tratto chiuso ed in carreggiata opposta il traffico è bloccato con code". All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. In carreggiata opposta si segnalano 4 km di coda ed il traffico scorre su una sola corsia.

Autostrade consiglia anche vie alternative: "Chi viaggia in direzione nord può uscire a Fiano Romano, proseguire attraverso la provinciale Tiberina in direzione Nazzano e rientrare in autostrada a Ponzano Romano, oppure dal Grande Raccordo Anulare, seguire la Via Flaminia ed entrare in autostrada a Magliano Sabina. A coloro che viaggiano in direzione sud, si consiglia di uscire a Magliano Sabina, percorrere la Via Flaminia e rientrare a Roma nord".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.