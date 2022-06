Incidente sul lavoro: precipita da un'impalcatura, grave operaio

Lotta fra la vita e la morte un operaio vittima di un incidente sul lavoro. E' accaduto sabato mattina mentre l'uomo, un 51enne italiano, era impegnato in alcuni lavori in una palazzina in zona Salario. Ferito alla testa il lavoratore è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 9:30 di sabato 18 giugno da una palazzina al civico 132 di viale Regina Margherita. Qui, per cause ancora da accertare, il 51enne è precipitato da diversi metri d'altezza sbattendo la testa. Da subito in condizioni gravi è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Resta da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente sul lavoro. Sul posto per eseguire i rilievi gli investigatori della polizia scientifica. Indagini da parte degli agenti del commissariato Salario di polizia che hanno ascoltato i colleghi dell'uomo.