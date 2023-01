Incidente sul lavoro: incastrato dentro al bobcat ribaltato, grave operaio

Incidente sul lavoro in via di Torrevecchia dove un operaio è rimasto gravemente ferito. E' accaduto nel pomeriggio di martedì in zona Primavalle dove un bobcat si è ribaltato. Rimasto incastrato nel mezzo da lavoro l'uomo - un 46enne italiano - è stato trasportato d'urgenza al policlinico universitario Agostino Gemelli, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 16:00 del 24 gennaio in un'area di cantiere dove sono in corso lavori al manto stradale. L'incidente mentre l'operaio era impegnato a far scendere il bobcat dal rimorchio del camion sul quale si trovava. Mentre scendeva dal mezzo pesante il bobcat si è ribaltato su un fianco. Rimasto bloccato nell'abitacolo per liberare l'operaio è stato necessario l'intervento dei pompieri intervenuti con due squadre e l'ausilio del carro sollevamenti.

Affidato alle cure del personale del 118 sul posto per ricostruire l'accaduto i carabinieri della stazione Roma Montespaccato assieme al personale dell'ispettorato del lavoro. Sequestrato il mezzo da lavoro. Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro.