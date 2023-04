Incendio in appartamento: agenti sfondano la porta e salvano uomo privo di sensi

Non ci hanno pensato un attimo, hanno preso a spallate la porta d'ingresso e sono riusciti a entrare nell'appartamento in fiamme saturo di fumo mettendo a rischio la loro incolumità. Un'azione che ha dato i suoi frutti, con i poliziotti che hanno poi salvato un uomo - tirato letteralmente a braccia - che aveva già perso i sensi dopo aver inalato il fumo scaturito dal rogo. Eroi di giornata i poliziotti dei commissariati Sant'Ippolito e Porta Maggiore, con alcuni di loro poi medicati in ospedale per intossicazione.

Sono le 21:45 di lunedì 3 aprile quando alla centrale operativa del 112 arrivano decine di telefonate che segnalano un vasto incendio con una fitta coltre di fumo provenire da un appartamento in zona Villa Gordiani-Prenestino. Una volta davanti al civico 164 di viale della Venezia Giulia, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, i poliziotti si sono però trovati in una situazione di massima urgenza innanzi a un incendio che stava divampando da un'abitazione al pian terreno della palazzina del V municipio.

Sono momenti concitati, gli agenti decidono di intervenire prontamente. Con calci e spallate riescono a aprire il portoncino della casa oramai invasa dal fumo con le fiamme che dalla camera da letto prendevano sempre più forza. Nell'appartamento, sdraiato in terra e già privo di sensi un uomo - un romano di 60 anni - risultato poi ospite del proprietario di casa in quel momento assente.

Riverso in terra al centro del corridoio i poliziotti lo hanno preso di forza e lo hanno quindi messo in sicurezza allontanandolo dall'appartamento interessato dall'incendio. Affidato alle cure del personale del 118 il 60enne è stato quindi trasportato al policlinico Umberto I.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Terminate le operazioni l'abitazione è stata dichiarata inagibile. In attesa dell'informativa dei pompieri sulle cause che hanno scatenato l'incendio, alcuni agenti dei commissariati Sant'Ippolito e Porta Maggiore si sono poi recati all'Umberto I e all'ospedale Sant'Andrea a causa del fumo inalato durante l'intervento di soccorso.