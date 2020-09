Incendio a Villa Gordiani: in fiamme accampamento abusivo alle spalle della parrocchia

Un'alta nube di fumo visibile sin da Porta Maggiore. A bruciare un'area verde nella zona di Villa Gordiani. L'incendio è divampato poco dopo le 14.30 all'interno del parco Pasolini, alle spalle della parrocchia di Sant'Agapito.

Qui, tra via della Venezia Giulia e via Attilio Hortis, i residenti segnalano la presenza di un accampamento abusivo. L'alta colonna di fumo fa pensare alla combustione di materiale plastico oltre alle solite sterpaglie. Attimi di paura si sono vissuti quando il rogo ha raggiunto una bombola di gas, provocando un'esplosione. Gli attimi sono stati ripresi da un residente. In fondo potete vedere il video

Sul posto intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, un'ambulanza e i carabinieri. Non si registrano, secondo quanto appreso da RomaToday, feriti o intossicati.

Video Massimiliano I.

