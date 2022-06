Incendio a Roma nord: fiamme in un appartamento in ristrutturazione

Mobili e suppellettili. Questo quanto ha preso fuoco in un appartamento in ristrutturazione a Roma nord. L'intervento di vigili del fuoco e carabinieri nel pomeriggio di giovedì da un'abitazione in zona Ponte Milvio, poco distante dal ministero degli Esteri.

Al civico 5 di via Sutri sono intervenuti i pompieri del distaccatamento Prati, con l'ausilio dell'autoscala AS/1 ed i carabinieri della stazione Roma Ponte Milvio. Le fiamme sono divampate in una abitazione al primo piano, disabitata ed in corso di ristrutturazione. A prendere fuoco in una stanza alcuni mobili e suppellettii. Il denso fumo ha interessato anche l'abitazione del secondo piano.

Sia l'interno cinque che l'interno sette dell'immobile sono stati dichiarati momentaneamente inagibili. Non ci sono state persone coinvolte. Restano da accertare le cause.