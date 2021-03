Incendio al Pigneto: fiamme dalla cucina, paura per marito e moglie

L'intervento dei vigili del fuoco in un appartamento in via Renzo da Ceri

Incendio in zona Pigneto-Prenestino dove marito e moglie sono stati salvati dopo aver vissuto degli attimi di interminabile paura. L'intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 15:00 di venerdì 5 marzo da un appartamento al civico 108 di via Renzo da Ceri.

I pompieri hanno provveduto a spegnere un prinicipio d'incendio sviluppatosi nella cucina dell'abitazione per cause ancora da accertare. Dall'appartamento sono stati messi in salvo due coniugi, lievemente intossicati ed in preda a forte spavento. Gli stessi sono stati consegnati ai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Il cospicuo fumo ha interessato il vano scale ma non ha provocato ulteriori danni a persone.