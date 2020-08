Incendio a Villaggio Prenestino, brucia casa cantoniera: trovate bombole di gas

Ancora un incendio a Roma. Questa volta a bruciare, dalle 11 circa del 13 agosto, è una casa cantoniera dismessa tra via dell'Osa e via Prenestina, all'altezza del Villaggio Prenestino. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con il gruppo Torri, i vigili del fuoco con una autobotte e un'autoscala e i volontari della Protezione Civile Roma Est Lunghezza.

Durante le prime fasi di spegnimento del rogo, i pompieri e gli agenti della polizia locale hanno rinvenuto quattro bombele di gas metano, poi messe in sicurezza.

Per permettere le operazioni il tratto di strada tra via Prenestina Nuova e via del Fosso dell'Osa è stato chiuso. Le case cantoniere sono degli immobili, di proprietà demaniale prima gestiti dall'Anas e ora passati alla Regione, caratterizzati dal tipico colore rosso pompeiano.