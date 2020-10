Dà fuoco alle sterpaglie del proprio terreno, ma si incendia un bosco: denunciato 61enne

Ha perso il controllo del fuoco che aveva appiccato per eliminare le sterpaglie dal proprio campo. Le fiamme hanno raggiunto il vicino bosco e creato paura. E' stato denunciato per incendio colposo un 59enne residente a TIvoli, dalle indagini ritenuto il responsabile del rogo sulla strada Pomata. Ieri, alle 14.30, l'intervento dei vigili del fuoco di Tivoli e di un elicottero della Regione Lazio per domare il rogo che è andato ad intaccare un'area boschiva. Nessuna persona e abitazione è stata coinvolta grazie anche al rapido intervento dei soccorritori.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Tivoli che, a seguito di indagini, sono risaliti alle origini dell'incendio, individuando nel 61enne di Tivoli il responsabile.