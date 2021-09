Incendio in un magazzino: paura per alcune bombole gpl

Hanno raffreddato e messo in sicurezza alcune bombole Gpl evitando che le fiamme si propagassero all'abitazione adiacente. Incendio domenica sera a Santa Marinella, comune della provincia romana, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nazario Sauro per un rogo divampato in un magazzino. A prendere fuoco una struttura di circa 8 metri quadrati adiacente ad un'abitazione privata al piano terra.

Sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno provveduto a spegnere i materiali presenti nel magazzino. Fra le ipotesi non si esclude un problema elettrico. Spento il rogo, accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.