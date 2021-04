Incendio a San Lorenzo: fiamme distruggono due roulotte donate da Sant'Egidio

L'intervento di vigili del fuoco e carabinieri in largo Settimio Passamonti

Incendio a San Lorenzo dove due roulotte sono state distrutte dalle fiamme. A prendere fuoco due caravan che si trovano nell'area adiacente al muro di cinta del cimitero del Verano, donate dalla Comunità di Sant'Egidio alle persone in difficoltà.

L'intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 2:00 della notte fra giovedì e venerdì in largo Settimio Passamonti. Sul posto i pompieri hanno quindi spento l'incendio con le fiamme che hanno distrutto due delle roulotte presenti nello spiazzale adiacente alla tangenziale. Nessuno è rimasto ferito, tranne un cittadino serbo senza fissa dimora rimasto contuso ad una mano dopo aver allontanato una bombola di gas che si trovava vicino le due roulotte poi andate in fiamme.

Medicato sul posto il senza fissa dimora, sul caso stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo. Secondo i primi riscontri non ci sarebbero evidenti tracce di dolo od innesti, con gli investigatori che propendono per le cause accidentali.