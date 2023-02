Auto brucia sul raccordo. Il conducente, avvolto dalle fiamme, soccorso in eliambulanza

Il video di un'auto che brucia ferma sulla corsia d'emergenza e di un uomo poco fuori avvolto dalle fiamme. La drammatica sequenza è finita in rete, rilanciata da Welcome to Favelas, e mostra quanto successo intorno alle 12 di ieri, lunedì 6 febbraio, sul grande raccordo anulare all'altezza di Casal del Marmo.

L'auto sulla corsia d'emergenza, l'incendio e poi l'esplosione riportata da diversi testimoni. Nel mentre vetture che passano. Qualcuno, invece di fermarsi a prestare soccorso, impugna il cellulare e filma. Nell'obiettivo finisce anche il conducente, pantaloni e giubotto in fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Per soccorrere più velocemente l'uomo sul raccordo è atterrato l'elisoccorso che ha trasportato il ferito al Sant'Eugenio in codice rosso.