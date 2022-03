In fiamme container delle ferrovie, era usato come riparo dai senza fissa dimora

Prima l'incendio, poi la colonna di fumo. Infine una palla di fuoco che ha distrutto il container utilizzato come riparo da alcuni senza fissa dimora. L'incendio è divampato martedì mattina al Prenestino-Labicano, in un'area di prorpietà di ferrovie dello Stato adiacente al deposito di largo Nicolo de Lapi.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 9:30 di martedì 15 marzo all'altezza del civico 175 della via Prenestima, fra il parco delle Energie ed il lago Bullicante dell'ex Snia. Sul posto sono quindi intervenuti i pompieri con la squadra Tuscolano (3A) e l'autobotte AB12. I vigili del fuoco hanno quindi estinto le fiamme divampate per cause imprecisate in un piccolo capanno, usato come dimora da alcuni clochard, con l'incendio che ha interessato anche alcune sterpaglie adiacenti al container.

Vuota al momento dello scoppo dell'incendio, la struttura è andata distrutta. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Accertamenti in corso da parte della polizia intervenuta sul posto con una pattuglia del commissariato Porta Maggiore.