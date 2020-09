Incendio a Palestrina, fiamme in un magazzino: una persona intossicata

Un incendio è divampato all’interno di un magazzino, nel seminterrato di una palazzina di due piani, dove erano custodite attrezzature e materiale cinematografico. È accaduto in via Lago Maggiore, in località Carchitti a Palestrina, in provincia di Roma.

Una persona è rimasta lievemente intossicata ed è stata trasportata dal personale del 118 all’ospedale di Palestrina. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per stabilire cosa ha provocato l'incendio. Al momento tutte le ipotesi sono aperte anche se si proponede per l'incidente.