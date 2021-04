Paura a Ostia Nuova, brucia mezzo della protezione civile: ferito un volontario

Paura ad Ostia Nuova dove, nel pomeriggio di mercoledì 14 aprile, in via Umberto Cagni, un mezzo della protezione civile è andato distrutto a causa di un incendio. E' successo intorno alle 17:20. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco di Ostia che hanno spento il rogo del furgone appartenente all'associazione di impegnata nella distribuzione di pacchi alimentari.

Il forte calore sviluppato ha però coinvolto e distrutto anche tre auto, parcheggiate in prossimità del veicolo incendiato. In via precauzionale è stata allertata un'autoambulanza per verificare le condizioni di uno degli occupanti il furgone rimasto leggermente ferito. Sul posto anche la polizia locale di Roma Capitale.