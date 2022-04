Incendio distrugge gazebo degli orti urbani, ipotesi dolosa. Avviata una raccolta fondi

Terreno bruciato e struttura distrutta dalle fiamme. È questa la scena che i volontari degli orti urbani di Tre Fontane si sono ritrovati davanti nella mattina di sabato. Allertata la polizia di Stato, gli agenti giunti sul posto hanno raccolto testimonianze e avviato un’indagine, per ora non escludono nessuna pista, nemmeno quella dolosa.

Per ‘rimettersi in piedi’, i volontari hanno avviato una raccolta fondi, diffusa dalla pagina Facebook dell'Associazione 'Orti urbani Tre Fontane'. A sponsorizzare l’iniziativa anche il minisindaco dell’VIII Amedeo Ciaccheri. “Ricostruiremo presto le strutture distrutte ma adesso la priorità è la solidarietà e la vicinanza anche sostanziale a questa esperienza da difendere e promuovere” è il messaggio che il presidente del Municipio ha diffuso dai suoi canali social.

La serra con il semenzaio sono andati distrutti dalle fiamme da un incendio sprigionatosi, probabilmente, nella tra venerdì e sabato. “Nuovo atto vandalico nei confronti della nostra associazione, che segue altri in un crescendo preoccupante di gravità. A farne le spese questa volta la nostra Serra colma in questo periodo di piantine da regalare a chiunque. Prevale come sempre la voglia di ripartire ma oggi è un po’ più difficile. Un brutto risveglio agli Orti Urbani Tre Fontane” è la denuncia dell’associazione che da tempo si prende cura dell’area.

“Se sia stato doloso come sembra lo verificheranno le forze dell'ordine che sul posto stanno precedendo alle prime indagini. Un gesto grave, se così fosse, e che suscita preoccupazione” ha aggiunto Ciaccheri. Il minisindaco ha poi concluso: “Gli Orti Tre Fontane sono tra le più belle e significative esperienze a Roma di Orti Urbani: un vero e proprio spazio comunitario dove cura del bene comune, salvaguardia del patrimonio ambientale e progetto sociale che dai bambini agli anziani fa società attiva”.