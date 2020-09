Monteverde, incendio in via di Donna Olimpia: in fiamme appartamento, salvato anziano

Paura nella serata di ieri a Monteverde dove un incendio ha interessato un appartamento di via di Donna Olimpia. Le fiamme sono divampate per cause ancora in corso di accertamento a partire dalla cucina di un appartamento abitato da un anziano ipovedente. L'uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. E' stato lui stesso a lasciare l'appartamento prima che le fiamme si propagassero.

Spento il rogo, i pompieri hanno dichiarato lo stabile agibile e non è stato necessario evacuare nessuno.

Allertati dai vigili del fuoco sul posto sono intervenuti i poliziotti del personale delle Volanti e del commissariato di zona.