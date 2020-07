Incendio a Monte Ciocci, brucia il parco: fumo tra i palazzi di Balduina e Valle Aurelia

Brucia il parco di Monte Ciocci. Un incendio nell'area compresa fra la Balduina e Valle Aurelia, infatti, ha invaso l'area verde nel pomeriggio di giovedì 30 luglio. Le fiamme si sono concentrate tra via Anastasio II e via Pietro De Cristofaro. Sul posto i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Sul posto anche diverse pattuglie del gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale che, per un'ora, hanno chiuso la strada con il fumo che ha invaso il quartiere: si è reso necessario chiudere via Pietro de Cristofaro e via Anastasio II, in entrambi i sensi di marcia, il tempo necessario per l’intervento di un elicottero anti incendio. La strada è stata riaperta alle ore 16;30.

A testimoniare i fatti anche Julian Colabello, consigliere Pd nel Municipio XIV, con una lunga diretta su Facebook. Le fiamme hanno interessato la zona minacciando le abitazioni e l'istituto agrario. La nube di fumo ha avvolto l'area di via degli Ammiragli. Non risulterebbero feriti o intossicati. Da determinare le cause del rogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.