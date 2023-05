Incendio ai cavi della fibra ottica: fumo invade il ministero, evacuato il personale

Prima l'incendio di un cavo della fibra ottica poi il fumo - con un forte odore di plastica bruciata - che ha invaso i locali del ministero della Giustizia, con i lavoratori del dicastero poi evacuati a scopo precauzionale dai soccorritori. Le fiamme sono divampate da un galleria dei servizi fra piazza Nicosia e via della Scrofa, nella zona del Pantheon, in Centro Storico. Ma se l'incendio di per sé non ha provocato feriti, lo stesso ha avuto ripercussioni sul lavoro dei dipendenti del dicastero, bloccando il sistema nazionale di casellario giudiziale.

A darne notizia lo stesso ministero della Giustizia che in un comunicato stampa informa: "A causa di un incendio – scoppiato in piazza Nicosia a Roma, all’esterno di locali del Ministero, ma che ha interessato i cavi di fibra ottica utilizzati per il sistema nazionale del casellario giudiziale – il servizio è al momento bloccato. Tecnici del Ministero – insieme ai direttori degli uffici e al capo Dipartimento, incaricato immediatamente dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio – sono sul posto, per coordinare le opere urgenti per il pronto ripristino del servizio. Per ragioni cautelative, è stato evacuato tutto il personale: nessuno ha riportato danni".

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Messa in sicurezza la zona, in piazza Nicosia sono arrivati anche i tecnici Telecom per il ripristino del guasto alla fibra ottica. Nessuno è rimasto ferito con i caschi bianchi che hanno attuato delle deviazioni per consentire l'intervento dei soccorsi.