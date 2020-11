Notte di fuoco al Nuovo Salario: dati alle fiamme furgoni e cassonetti

Notte di fuoco al Nuovo Salario dove sono stati dati alle fiamme due furgoni, un Suv ed un cassonetto per la raccolta dei rifiuti. Gli incendi sono divampati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro in quattro diverse strade del III Municipio Montesacro. La prima chiamata intorno alle 23:10 da via dei Prati Fiscali dove i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno danneggiato parzialmente un furgone in sosta sulla strada, direzione piazzale Jonio.

Poco dopo, a distanza di poche centinaia di metri, un secondo incendio nella vicina via Caviglia. Qui le fiamme hanno interessato un furgone Fiat Ducato adibito allo sgombero cantine con l’incendio che ha completamente distrutto il mezzo. Passano pochi minuti e da via Suvereto, ancora al Nuovo Salario, arriva una terza chiamata per un incendio che ha interessato in questo caso un cassonetto per la raccolta dei rifiuti.

Mentre i pompieri erano impegnati nello spegnimento delle fiamme è poi arrivata una quarta chiamata per incendio, questa volta in via Luce D’Eramo, zona Giardini di Faonte-Tufello. Qui le fiamme hanno interessato invece un suv, parzialmente danneggiato dall’incendio. Sul posto per accertare l’accaduto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e del Commissariato Salario di polizia.

Ascoltati i proprietari dei mezzi interessati dai roghi questi hanno riferito di non aver ricevuto atti intimidatori. Indagini in corso da parte degli investigatori del III Distretto Fidene-Serpentara di polizia.