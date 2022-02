Furgoni incendiati e saccheggiati nel quartiere "senza controllo"

Notte di incendi e furti a Settecamini. Un furgone è stato dato alle fiamme da ignoti, mentre un altro è stato saccheggiato. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. I fatti si sono consumati intorno alle 4:45 del mattino di lunedì 28 febbraio, all'altezza di via di Casal Bianco, quando la "luce" delle fiamme che ormai stavano avvolgendo un furgone incendiato, era troppo forte.

L'odore acre di lamiera e pneumatici bruciati ha svegliato alcuni cittadini. Il tam tam è stato immediato. "Un amico mi ha chiamato per l'incendio, ho visto le fiamme, sono sceso. Credevo fosse il mio furgone, quello con il quale lavoro. Fortunatamente per me no". A raccontare quanto successo, un residente che ha avuto un'altra sorpresa.

"I ladri avevano fatto prima di me", racconta a RomaToday l'uomo che preferisce rimanere anonimo perché "vivo a Roma da ormai venti anni e non voglio avere problemi. "Qui le macchine e le case del quartiere sono prese d'assalto".

"Qualcuno aveva aperto il mio furgone, forse prima di incendiare l'altro. Era tutto rovesciato e la portiere forzate. Fatto sta che mi hanno rubato le chiavi di casa e i documenti, non c'erano attrezzi. Si sono attaccati pure alle scarpe da ginnastica usate di mia figlia piccola", racconta ancora: "Non è la prima volta che i ladri di auto colpiscono qui. A me è già successo due volte. Anche ad altri residenti".

La notizia, in poche ore, ha fatto già il giro del quartiere. Chi vive in quella zona di Settecamini "sottolinea la totale mancanza di controllo". Sul posto, allertati, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e la polizia che ora indaga. Da capire le cause dell'incendio che ha distrutto un furgone, chi ha saccheggiato l'altro e se i due episodi sono collegati.