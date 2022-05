Incendio nel parcheggio del centro commerciale: in fiamme 14 Fiat 500 Enjoy

Una notte di fuoco. Fiamme che hanno carbonizzato dieci auto danneggiandone seriamente altre quattro. L'incendio è divampato nel cuore della notte in un'area di parcheggio di un centro commerciale a Lamaro, al Tuscolano. Ad essere divorate dal rogo 14 Fiat 500 Enjoy, le auto che si possono utilizzare in car sharing.

In particolare la richiesta d'intervento ai pompieri è arrivata intorno alle 2:30 della notte fra il 26 e 27 maggio dal parcheggio del centro commerciale Cinecittà Due, in via Vincenzo Lamaro. Decine le chiamate al 112 con i pompieri che hanno faticato non poco per avere ragione dell'incendio ed evitare che si potesse propagare alle altre decine di veicoli che si trovavano nell'area di sosta. Spento il rogo il bilancio è stato di dieci vetture distrutte e quattro danneggiate.

Restano da accertare le cause scatenanti delle fiamme. Sull'incendio accertamenti in corso da parte dei carabinieri della compagnia Roma Casilina intervenuti a Lamaro assieme ai militari del nucleo radiomobile di Roma. In attesa della relazione dei vigili del fuoco, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, compresa la matrice dolosa.