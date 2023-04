Incendio in sacrestia: chiesa invasa dal fumo, la messa si celebra fuori

L’incendio in sacrestia non ferma la celebrazione della messa: domenica mattina, mentre i vigili del fuoco si davano da fare per spegnere le fiamme divampate nel locale adiacente alla chiesa di San Francesco d’Assisi, a Cerveteri, parroco e parrocchiani si sono spostati fuori per celebrare ugualmente il rito.

La sala operativa del comando di Roma ha inviato i soccorsi in via Marini poco prima delle 10. Nel piazzale della chiesa sono quindi arrivate due squadre, il carro autoprotettori e l’autobotte. L’incendio non ha provocato gravi danni e nessuno è rimasto intossicato, ma il fumo ha invaso anche la chiesa costringendo all’evacuazione.

La messa, iniziata da poco, si è quindi spostata all’esterno. In fase di accertamento le cause dell’incendio.