Auto in fiamme: quattro vetture distrutte da un incendio

Alba di fuoco a Roma dove quattro vetture sono state distrutte da un incendio. Le fiamme sono divampate in zona Salario-Trieste. La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 4:50 di domenica 27 novembre da via Taro, a due passi da Villa Ada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Quattro le vetture in fiamme: una Lancia Musa, una Smart, una Renault Clio ed una Fiat Punto. Domate le fiamme le volanti della polizia hanno quindi rintracciato i proprietari delle vetture che hanno affermato di non aver ricevuto minacce.

Restano da accetare le cause. Sul luogo dell'incendio non sarebbero state trovate evidenti tracce di dolo. Indagini in corso da parte dei poliziotti del commissariato Vescovio.