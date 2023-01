Incendio a Bastogi, fiamme in una palazzina

Un incendio è scoppiato intorno alle 11 di martedì mattina in una palazzina di via Giuseppe Piolti de Bianchi, zona Bastogi

Il rogo è divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di cinque al civico 259. Fortunatamente in casa non c'era nessuno e non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, sono entrati nell'abitazione e hanno messo in salvo il gatto di famiglia, affidato a un veterinario per le cure.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Da chiarire le cause dell'incendio.