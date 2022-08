Incendio in via della Magliana: colonna di fumo nero in cielo, fiamme lambiscono il canile

Un'alta colonna di fumo nero ha avvolto i cieli del del quadrante sud ovest della Capitale. A causarla alcuni rifiuti che hanno preso fuoco in seguito ad un incendio divampato da alcuni campi incolti su via della Magliana (altezza civico 850) a ridosso della collinetta dove si trova il canile della Muratella dove i volontari - in ausilio a pompieri e protezione civile - hanno difeso l'area a colpi di tubi e secchi d'acqua con il fumo che si è poi propagato anche vicino ad alcune abitazioni della zona. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere un tratto della strada del municipio Arvalia in entrambi i sensi di marcia in prossimità della stazione Muratella.

In particolare l'incendio è divampato intorno alle 13:20 di lunedì 8 agosto. Favorite dal vento e dal caldo le fiamme, dopo essere partite da alcune sterpaglie, hanno interessato un'area dove si trova una discarica abusiva. Da qui il fumo nero, sprigionatosi da alcuni pneumatici, parafanghi ed altro materiale di risulta.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma ed i volontari della protezione civile, coordinati dal dos (direzione operazioni spegnimento) con l'ausilio di un elicottero della Regione Lazio.

"Grazie all'intervento dei pompieri ed al lavoro di alcuni volontari presenti nel canile l'incendio è stato subito circoscritto - spiega Rita Bignami, volontaria della Lega del Cane della sezione di Ostia -. Ha preso fuoco la collinetta dietro al canile, come tutti gli anni".