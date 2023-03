I nas sequestrano 8 quintali di alimenti a Roma

Gravi condizioni igienico sanitarie. È per questo quattro ristoranti a Torpignattara, del valore di circa 2,5 milioni di euro ,sono stati chiusi dai carabinieri del Nas , che hanno anche denunciato all'autorità giudiziaria il titolare di un deposito di alimenti etnici: 440 le confezioni sequestrate sulle quali era stata modificata la data di scadenza.

Irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario e sulla tracciabilità e conservazione degli alimenti, sono stati riscontrati dai Nas, affiancati da personale delle Asl,anche in alcuni ristoranti intorno al Pantheon e piazza Navona, zone di alto afflusso turistico nelle quali sono stati intensificati i controlli.

Scoperti anche magazzini abusivamente trasformati in laboratori. Sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di oltre 30mila euro e sequestrati circa 8 quintali di alimenti per un valore che ammonta a oltre 32mila euro.