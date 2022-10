Halloween in sicurezza: maschere e trucchi pericolosi, sequestrati 1200 articoli

In vista dei festeggiamenti per Halloween e delle tradizionali uscite dei più piccoli per il "dolcetto o scherzetto", gli agenti della polizia locale di Ciampino, coordinati dalla vice commissario Paola Morgia, hanno condotto una serie di controlli in alcuni negozi di giocattoli e casalinghi per verificare la conformità e la sicurezza dei giochi, degli accessori e dei cosmetici per bambini.

Gli agenti hanno quindi esaminato maschere, trucchi e accessori di Halloween, individuando alcune irregolarità: molta merce era stata sistemata sugli scaffali e messa in vendita senza la tracciabilità e, nella maggior parte dei casi, anche sprovvista dell’obbligatoria marchiatura “CE” perché destinata a un mercato diverso rispetto a quello europeo. In due specifiche ispezioni è stata riscontrata anche la presumibile contraffazione della stessa marchiatura “CE”, che sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte del nucleo di polizia scientifica della polizia locale di Ciampino.

Il bilancio è stato di oltre 1.200 giocattoli e accessori, trucchi, maschere, giocattoli e dispositivi vari ritenuti pericolosi per la sicurezza e la salute sequestrati, per cui è stata richiesta l’adozione di ordinanza di distruzione.

Ai proprietari dei negozi sono state contestate sanzioni amministrative (previste dalla Direttiva 2009/48/CE) fino a 10.000 euro, cui si aggiunge la sanzione fino a 4.500 euro per la mancanza di tracciabilità, con l’intimazione all’esibizione delle fatture d’acquisto di quanto presente nei negozi per evitare ulteriori sanzioni. Le attività di controllo, fa sapere la polizia locale di Ciampino, proseguiranno nelle prossime settimane con nuove verifiche in altre attività commerciali.