Regali (rifiutati) e microspie: preso lo stalker della giornalista Rai

La riempiva di regali, tutti rifiutati, e la pedivana. Così, un spasimante che l'aveva approcciata nel 2019 sui social, presto si è trasformato in un incubo per una giornalista Rai. Due anni di atti persecutori che sono costati caro per un 42enne, arrestato e, di concerto con il Sostituto Procuratore Maria Gabriella Fazi del Pool Antiviolenza della locale Procura della Repubblica, è stato portato in carcere.

Tutto è iniziato quando la giornalista Rai è andata negli uffici della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni, e ha sporto denuncia nei suoi confronti. Il 42enne aveva iniziato a corteggiarla con messaggi in privato e a pubblicare post sulla sua bacheca. Ma le avance sono diventate sempre più bramose quando l'uomo prima le ha chiesto di sposarlo e poi le ha offerto "protezione".

Più volte inoltre lo stalker si è presentato presso gli studi della Rai chiedendo informazioni su di lei al personale addetto alla vigilanza e venendo anche identificato e ammonito dai poliziotti. Dopo aver formalizzato la querela, mentre stava tornando a casa, la giornalista ha visto il 42enne uscire dal portone e ha subito chiamato il 112, chiedendo aiuto.

Immediatamente sono arrivate una pattuglia della Sezione Volanti e gli investigatori del VII Distretto San Giovanni che, individuato lo stalker, lo hanno portato negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti: raccolti elementi univoci e concordanti anche grazie agli agenti del commissariato Rai, il 42enne è stato arrestato e portato in carcere.

Durante la perquisizione nell'appartamento del 42enne, sono stati rinvenuti apparecchiatura elettronica per rilevare microspie, su cui sono in corso indagini, e gioielli Swarovski acquistati per la vittima, ma sempre rifiutati.