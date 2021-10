Ruba un borsone e scappa, bloccato dai carabinieri dopo inseguimento

Ruba un borsone e scappa ma viene bloccato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. È quanto accaduto nella serata di venerdì nei pressi di piazza Farnese, in centro città. L’uomo, un cittadino di 41 anni, originario del Marocco, e nella capitale senza fissa dimora, è accusato di furto aggravato.

I militari, in transito nei pressi di piazza Farnese - hanno bloccato l’uomo, dopo un breve inseguimento a piedi, e lo hanno trovato in possesso di un borsone. La sacca è risultata essere rubata da un’auto in sosta poco distante a cui era stato rotto il vetro – probabilmente per sottrarre il borsone. I carabinieri hanno fermato l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.