Il ladro d’auto che è andato a schiantarsi per cercare di sfuggire alla polizia

Scoperto mentre cercava di rubare una macchina, ha provato a scappare dalla polizia finendo per andare a schiantarsi. Al centro della vicenda un ragazzo che alla fine è stato bloccato e arrestato.

Tutto è successo in via Borghesiana, dove i poliziotti delle volanti sono stati fermati da alcune persone che avevano visto un uomo armeggiare intorno a un’auto nel parcheggio di un centro commerciale e lo avevano bloccato. Alla vista delle divise, il giovane è salito a bordo di un’altra macchina e ha tentato di fuggire, andando a sbattere contro altre auto e provocando incidenti.

Inseguito e bloccato dagli agenti delle volanti, nonostante la stretta resistenza è stato accompagnato negli uffici del VI distretto Casilino, dove è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ffficiale oltre che per danneggiamento della vettura di servizio. È stato inoltre multato per violazione del Codice della Strada e della legge sugli stupefacenti, perché in possesso di alcuni grammi di hashish.