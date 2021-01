Anagnina, forzano porta dell'asilo ed entrano per rubare computer

Due somali di 20 e 30 anni sono stati arrestati nella tarda serata di ieri a Roma per concorso in furto aggravato. Gli agenti dei commissariati Romanina e Tuscolana sono accorsi nell'asilo gestito dalla cooperativa Santissimi Pietro e Paolo in via Francesco Antolisei dove era scattato l'allarme.

I due stranieri erano ancora all'interno quando sono stati bloccati e arrestati, uno era sotto una scrivania mentre l'altro stava cercando di fuggire. Avevano diversi oggetti utili per forzare serrature, come un piede di porco usato per forzare la porta di ingresso del locale.