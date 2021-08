Saccheggiato l'appartamento dell'imprenditore testimone al processo Mondo di Mezzo

Sono entrati nel suo appartamento e lo hanno saccheggiato. Un "normale" furto in casa, se non fosse che la vittima è un imprenditore, testimone del processo Mondo di Mezzo contro Massimo Carminati. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tomba di Nerone, supportati dai rilievi del Nucleo Investigativo.

Stando alle prime risultanze investigative, i ladri hanno colpito nella notte tra il 7 e l'8 agosto, in via di Grottarossa, entrando da una porta finestra - trovava forzata - facendo così "pulizia" dei beni dell'imprenditore romano. I malviventi hanno portato via soldi, gioielli e una collezione di orologi. Al momento il furto non sarebbe riconducibili al processo Mondo di Mezzo, anche se all'epoca dei fatti l'imprenditore raccontò di essere stato minacciato più volte per non testimoniare in aula.